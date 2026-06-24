バリューコマースが３日続伸している。２３日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、米国の投資運用会社カナメ・キャピタルによる株式保有割合が８．７１％から９．７１％に上昇したことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は「純投資だが、発行者の株式の市場株価が割安と判断される水準にとどまる場合、ポートフォリオ投資の一環として今後３カ月以内に