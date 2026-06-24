[6.23 L組第2節 イングランド 0-0 ガーナ]イングランド代表は北中米ワールドカップL組第2節でガーナ代表とスコアレスドローに終わり、EUROを含めた主要大会で4大会連続2戦目が引き分けとなった。ガーナ相手にボールを保持したイングランドだが、前半はなかなか決定機を作れない展開になった。後半もガーナの堅守に苦戦し、終盤にはクロスバーを叩く場面などチャンスを作ったもののノーゴールのままタイムアップ。2018年のロシ