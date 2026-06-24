JR九州によりますと、24日午前9時8分の時点で「雨規制・土砂流入によるダイヤ見合わせ」は、下記の通りです。 ＜雨規制・土砂流入によるダイヤ乱れ＞ ●長崎本線（上下線）運休及び遅延 【遅延：江北 から 長崎】 ※小江～肥前長田間における土砂流入については、土砂の撤去作業が完了したため運転を再開しました。 ●長崎本線旧線（上下線）遅れが発生 【遅延：喜々津 から 長与】 ●大村線（上下線）遅れが