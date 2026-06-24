長崎市では、住宅敷地内の崖が崩落などが相次いでいます。 24日午前6時半頃、長崎市本河内にある住宅の敷地内で崖の一部が 高さ2メートル、幅3メートルにわたって崩れたということです。 また、長崎市立山でも…。 住宅の敷地内のがけが高さ3メートル、幅5メートルに わたって崩れ、土砂がその下の住宅に流れ込んだということです。 さらに長崎市上小島でも住宅の敷地の裏山が高さ