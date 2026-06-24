ＴＢＳで毎週火曜よるにお送りしている『マツコの知らない世界』。 ６月３０日（火）よる８時５５分からの放送では、『バレーボールネーションズリーグ２０２６』で熱戦を繰り広げている日本のエース・髙橋藍選手、さらに元バレーボール女子日本代表主将の古賀紗理那さん、「月刊バレーボール」元編集長で長年にわたり選手を取材してきた古川美和子さんが登場！