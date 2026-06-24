美術家の横尾忠則氏（89）が23日、自身のXを更新。救急搬送されたことへの反応について、感謝を述べた。「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された」と打ち明けた横尾氏。「アトリエで、さあ帰ろうと思ったら身体が前に動かない。ソファーに倒れるしかない。その内救急隊がドヤドヤとやってきて“玄関まで歩けますか？”“イヤ、歩けません”“デワ”と言って4人位で抱きか