現在、大雨でレベル３土砂災害警報が発表されている熊本県上天草市の各地のライブカメラです。合わせて天草市内のライブカメラも配信中です。 【ライブカメラ配信中】天草空港／天草市牛深町 ▲上天草市（千束・蔵々・蔵々漁港ライブカメラ） ▲上天草市（新田・尾越崎・四郎丸・亀の迫ライブカメラ） ▲上天草市（馬建・園部・知十ライブカメラ） ▲上天草市（串漁港・江樋戸港ライブカメラ）