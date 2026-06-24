バレーボール元女子日本代表の木村沙織さん（39）が24日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとのプリクラショットを公開した。自身のインスタグラムで「ぺえちゃんのYouTube後編がアップされています」と題してつづり始めた。「私の記憶力は置いといて、、ぺえちゃんの記憶力がすんごくて、ほんと脳みそ一回交換してみたい！！！」とタレントぺえとのプリクラショットを公開した。ハッシュタグでは「#初プリ」