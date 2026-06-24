北中米ワールドカップ・グループLサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は23日（日本時間24日）、グループL第2節のイングランド―ガーナが米ボストン・スタジアムで行われ、0-0で引き分けた。試合開始前のFIFAランキング4位で、優勝候補にも挙げられるイングランドが同73位のガーナに大苦戦。英ファンからは嘆きの声が続出している。初戦2発のエースFWハリー・ケインを中心に攻め、実に18本のシュートを放つも無得点。終始ボー