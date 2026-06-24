◆園田競馬１日目（６月２４日）《小牧太》１００勝。ブエラフェルテ（１１Ｒ）に手応え。「一発はある」（◎）。エルグランゴラッソ（１０Ｒ）は「時計的にはＪＲＡ勢相手でも通用していい」（○）。《下原理》７４勝。セクシーキャット（９Ｒ）に力が入る。「勝ち上がりでも」（◎）。アズユーライク（１２Ｒ）も「斤量の５６キロがどうかだけ」（◎）。ニネンエフグミ（５Ｒ）は「内枠をどう乗るかがカギ」（○）。