バラエティー番組『※女性は見ないでください』（テレビ東京系）が炎上した。霜降り明星・せいや（33）が出演し、ニューヨーク・嶋佐和也（40）らと「女性の前では言えない男性の本音を語る」というコンセプトの番組だ。【こちらも読む】「探偵！ナイトスクープ」に批判殺到も…霜降り明星・せいやは小６長男への対応で好感度爆上がり“女性が男性へのダメ出しをする番組”へのカウンターとして制作されたようだが、せいやと嶋