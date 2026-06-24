ビッグテックハイパースケーラー（超大型クラウド事業者）が相次いで「コストパフォーマンス」が優れた中国製人工知能（AI）モデルを探している。AIエージェント拡散にともなう費用負担をマルチモデル戦略で突破しようとする様相だ。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、マイクロソフト（MS）のサティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は同紙とのインタビューで「より安いモデルとより広い選択肢がAIに対する社会的信頼を高