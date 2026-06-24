最高レベルの核施設査察受け入れに合意したことをイランが否定したことを受け、ドナルド・トランプ米大統領はこれを既成事実化しながら、連日圧力の度合いを強めている。トランプ大統領は23日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」を通じて、「イランは将来にわたり無期限で最高レベルの核査察を受け入れることに完全に同意した」と改めて主張した。トランプ大統領は、これによって「核の透明性（Nuclear Honesty）」