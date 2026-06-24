国内における著名投資家の1人である井村俊哉氏の動きに、今年に入ってから変化が起きている。個人投資家としての活動を引退したと明言している井村氏だが、自身が関与する投資ファンドとは別の株式投資を行い、上場企業の社外取締役になろうとしている。 井村氏が「ニッポンの家計に貢献する」というスローガンを掲げ、fundnoteと共に運用を始めたのが、日本株Kaihouファンドだ。庶民的なスローガンとは裏腹に、投資