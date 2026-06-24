アミューズメント施設を展開するGENDAGiGOEntertainmentは23日、公式アプリ「GiGOアプリ」で実施した利用停止措置を巡り、多くの利用者に混乱と不安を与えたとして謝罪し、対象アカウントの利用停止を一時解除すると発表した。同社は22日、利用規約で禁止している複数アカウントの保有や利用が確認されたとして、一部アカウントの利用停止措置を実施。停止対象には、有料サービス「プライズパス」の契約者も含まれ、購入済