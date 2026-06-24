電動キックスケーターなどのシェアリングサービスを手がける「Ｌｕｕｐ（ループ）」（東京）は２３日、京都府や府警と連携し、電動キックスケーターについて、京都市内の今出川通―五条通間の鴨川河川敷を走行すると、自動停止する機能を導入したと発表した。発表に合わせ、同社が鴨川の三条通付近で、報道陣向けに機能を披露した。河川敷で、社員が電動キックスケーターを走らせると、「走行禁止エリアです」などと音声が流れ