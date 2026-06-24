乃木坂46の長嶋凛桜（19）が24日、ブログを更新。同日および25日の「真夏の全国ツアー2026」神奈川公演を欠席することについて、理由を説明した。グループ公式サイトで「6月24日(水)・25日(木)に横浜アリーナにて開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に出演予定の長嶋凛桜ですが、足の怪我に伴い、大事を取って休演させていただくこととなりました」と報告した。長嶋はブログを更新し「楽しみに待っていてくださった