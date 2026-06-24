気象庁は24日午前9時14分に、宮崎県高原町にレベル4土砂災害危険警報を発表しました。危険な場所から避難が必要な気象状況となっています。安全な場所への移動など適切な避難行動を速やかにとって下さい。お住まいの市町村からの避難情報を確認して下さい。引き続き、レベル4土砂災害危険警報が出ているのは、長崎県の長崎市、諫早市、大村市、長与町、時津町、鹿児島県の薩摩川内市、霧島市、いちき串木野市、姶良市、さつま町で