吉本興業所属の女性お笑いコンビ、紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀が23日夜、Xを更新。予定していたライブの開催の延期を発表した。2人は「2026年10月17日（土）に予定しておりました『紅しょうがまつり2026』ですが、諸事情により誠に勝手ながら開催を延期させていただくこととなりました」と発表。諸事情の詳細については触れなかった。紅しょうがは23年の「第7回女芸人No.1決定戦THE W」で優勝している。以下、熊元の発表