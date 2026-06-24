土屋太鳳（31）の姉・炎伽（ほのか、33）が24日、自身のインスタグラムで、小泉孝太郎（47）らが所属するイザワオフィスと業務提携すると発表した。土屋は「数年前からお仕事をご一緒し、プライベートでも季節の御挨拶などさせていただいていたスタッフさんから、ある時ふとした折に『将来の夢』について質問をいただきました」と、今回の業務提携に至った経緯を説明。「『将来の夢』とあらためて言葉にして考えてみると、ここ数年