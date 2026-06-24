ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜ソウル/仁川線の冬スケジュールの航空券の販売を、6月18日正午から開始した。1日1往復を運航する。運航期間は10月25日から2027年3月27日まで。片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」が25,000円、普通席「Standard」が11,000円、6歳以下の「U6 Standard」が3,000円の定額となる。いずれも燃油サーチャージは不要で、諸税は別途必要となる。機内持ち込み手荷物7キロまでが含まれている。