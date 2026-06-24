24日午前8時48分、鹿児島地方気象台は鹿児島県（奄美地方除く）に線状降水帯発生速報を発表しました。薩摩地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ災害発生の可能性が急激に高まっています。