スシローの公式X（旧Twitter）は6月22日、投稿を更新。人気ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボレーションを告知し、“お祝いアニメーション”を公開しました。【動画】スシローがコラボを告知「本当に4人全員別行動だった...」同アカウントは「予告#ゼンゼロ × #スシローコラボは6/24(水)から！！！もう待ちきれない！」とつづり、1本の動画を投稿。「@Tamiura_0422 さんからお祝いアニメーションが！！！ありがとうござ