グーグルのロゴ＝2025年5月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米S＆Pダウ・ジョーンズ・インデックスは23日、29日から米株式市場の代表的株価指数、ダウ工業株30種平均の構成銘柄に、米IT大手グーグルの親会社アルファベットを採用すると発表した。現在の構成銘柄である通信大手のベライゾン・コミュニケーションズは外れることになる。アルファベットは人工知能（AI）やクラウドインフラ、インターネット広告など幅広い