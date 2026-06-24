テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）は23日の放送冒頭で、今週1週間「遅めの冬休み第2弾」を取得中のレギュラーコメンテーターで元同局社員、玉川徹氏に加え、水曜コメンテーターを務める「リディラバ」代表で社会起業家の安部敏樹氏も、この日の放送を欠席すると報告した。MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「今日は、玉川さんと安部さんがお休みということになります」と、2人の休演を伝えた。安部氏の