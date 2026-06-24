生きがいや社会参加を目的として、シルバー人材センターで働くことを選択する人もいるでしょう。シルバー人材センターでの仕事で受け取れるのは「配分金」で、通常の賃金とは異なります。 本記事では、シルバー人材センターの仕組みや配分金と賃金の違い、税金・社会保険料の扱いについて解説します。 シルバー人材センターの仕組み シルバー人材センタ&#