ロッテの育成2位・高橋快秀（四国ILplus・徳島）が23日の中日との二軍戦で、一軍の本拠地・ZOZOマリンスタジアムのマウンドに初めて上がった。3−5の9回に登板した高橋は先頭の津田啓史を2ボール2ストライクから6球目の149キロストレートで空振り三振に仕留めると、続く中村奈一輝を2ボール2ストライクから5球目の150キロストレートで一ゴロ、最後は代打・森駿太を3ボール2ストライクから127キロのスライダーで空振り三振に斬