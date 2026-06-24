BLドラマは人材の宝庫である。作品のフラッグシップになる主演俳優はもちろん、助演俳優にとっても活躍できるチャンスがあり、活路になり得るジャンルだからだ。堀海登と佐藤友祐W主演のBLドラマ『フェイクファクトリップス』（BSフジ、毎週木曜24時放送）では、財津一郎の孫として知られる財津優太郎が、確実に見せ場を作っている。本作で財津優太郎はキャリアを前進させる。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆案内