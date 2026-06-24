◆米大リーグツインズ―ドジャース（２３日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ツインズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。悪天候のため予定より２８分遅れで始まった中、初回先頭の第１打席は新人左腕ロハスから四球を選んで３試合連続出塁とした。その後２死一、二塁からエドマンの中前適時打で左膝が万全ではない大谷が二塁から一気に生