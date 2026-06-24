新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気“学園黙示録”『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th Season ２年生編１学期』最終回の配信を記念し、「１st Season」から「４th Season ２年生編１学期」最終回までを６月23日（火）夜７時30分より、ノンストップで無料一挙配信している。 『ようこそ実力至上主義の教室へ』は、累計部数1160万部を突破した衣笠彰梧による人気ライトノベルが原作。優秀な者だけが好待遇を受け