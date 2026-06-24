「男の子は大変」「女の子は育てやすい」――子育てをしていると、そんな言葉を耳にすることがあります。もちろん、子どもの性格によって育児の大変さはさまざまですが、性別だけで「ラク」「大変」と決めつけられ、モヤモヤした経験がある人も多いのではないでしょうか。東京都在住の亜希子さん（仮名・37歳）も、そのひとり。小学生の娘2人（8歳・9歳）を育てる亜希子さんは、義母から繰り返される「女の子育児はラク」とい