アメリカ連邦議会上院は23日、イラン攻撃からの撤退を求める決議案を可決しました。イランへの対応をめぐり与党・共和党内でも反発が強まっていることが浮き彫りとなっています。アメリカ連邦議会上院は23日、イランに対する軍事行動の停止を求める法案を賛成50、反対48の賛成多数で可決しました。与党共和党から4人が造反し、賛成に回っていて、共和党内でも反発が強まっている事が浮き彫りとなっています。イランに対する戦争へ