元ファイターズガールの人気メンバーで、タレントとして活躍する滝谷美夢がウェディングドレス姿を投稿し、反響を呼んだ。「今回、ファイターズドレス第２弾の着用モデルを務めさせていただきました。本当に美しくてかわいいドレスばかりで、終始わくわく・・・！少しでも顔をすっきりさせたくて、撮影前は塩分抜きをしていました笑素敵なヘアメイクとかわいいドレスで想像以上に気分が上がり、撮影もすごく楽しかったです！