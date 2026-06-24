ベルギーを訪問中の天皇皇后両陛下は日本時間24日、国賓を歓迎する晩さん会に出席されました。晩さん会は日本時間24日の早朝、ブリュッセルのラーケン宮で行われ、陛下とレースがあしらわれたドレスにティアラ姿の皇后さまは、国王夫妻と記念撮影されました。また、長女で王位継承者のエリザベート王女など国王の4人の子ども達も国賓を歓迎する晩さん会に初めて出席しました。晩餐会ではまず、フィリップ国王が、「天皇陛下皇后