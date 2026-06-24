気象台は、24日午前9時14分に、レベル４土砂災害危険警報を高原町に発表しました。南部山沿いでは、土砂災害に厳重に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■宮崎市●レベル２土砂災害注意報■都城市●レベル２土砂災害注意報■延岡市●レベル２土砂災害注意報■小林市●レベル２土砂災害注意報■日向市●レベル２土砂災害注意報■西都市●レベル２土砂災害注意報■えびの市●レベル２土砂災害注意報■高原町●レベル４土