お笑いコンビ「紅しょうが」稲田美紀と熊元プロレスが、それぞれSNSを更新。10月17日に大阪・南海浪切ホールで開催を予定していた「紅しょうがまつり2026」の延期を発表した。今年全国6都市7会場を巡る単独ツアーを開催し、初の北海道公演を含む全国を回る紅しょうが。公式ファンクラブ「紅しょうが’s room」も設立し、10月にはコンビにとって過去最大規模の単独イベント「紅しょうがまつり2026」を予定していた。だが、2人