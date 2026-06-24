◇FIFAワールドカップ2026グループステージ グループKポルトガル5−0ウズベキスタングループKでは、FIFAランキング5位のポルトガルが23日（日本時間24日）、同50位のウズベキスタンと対戦し5−0で勝利。ポルトガルのクリスティアーノ・ロナウド選手（41）が2ゴールを挙げ、ワールドカップ史上最長となる6大会連続の得点をマークした。2006年ドイツ大会から前回の2022年カタール大会まで5大会連続でゴールを決めていたC・ロナウ