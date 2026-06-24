「家のことは妻に任せきり」「自分は働いて家族を養ってきた」――そんな夫婦は決して珍しくありません。しかし、その当たり前が突然失われたとき、残された側は想像以上の困難に直面することがあります。今回は、妻の急死によって生活が一変した71歳男性の事例をもとに、夫婦の役割分担と“もしもの備え”について考えていきます。エリート会社員の自負と、突然訪れた「日常の終わり」地方都市の一戸建てで暮らす須藤清さん（仮名