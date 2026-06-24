名脇役として数多くのドラマや映画に出演してきた俳優の光石研さん（64）が6月25日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に出演します。【写真】名脇役として大人気の光石研さん1961年、福岡県生まれ。1978年、高校生だった16歳のときに映画「博多っ子純情」のオーディションを受けて、いきなり主役デビューを果たしました。その後、しばらくは順調だったという光石さんですが、30代のころに