高速道路で「クマ」に衝突…そのときの様子は？このところ、クマによる被害を報じるニュースを目にする機会が増えています。筆者（Peacock Blue K.K. 瓜生洋明）もまた、そうしたニュースにそこはかとない不安を覚えていた人間のひとりですが、東京在住ということもあってどこか他人事であったのも事実です。そんな筆者は、6月のある週末の夜、北陸自動車道を富山方面から金沢方面へと駆け抜けていました。【画像】「えっ…!?