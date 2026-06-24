＜KPMG全米女子プロ選手権事前情報◇23日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞今季3戦目の海外メジャーが現地時間25日（木）に開幕する。大会には昨年に続く過去最多タイの日本勢15人が出場する。その予選ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】貴重…10年前の渋野日向子が初々しい！日本勢の先陣を切るのは、第1組目の竹田麗央。日本時間の25日、午後9時00分に10番からティオフする。第2組