コンビニやオフィスでおなじみのミントタブレット「ミンティア」。今年５月には“集中”をテーマにした「＋FOCUS（プラスフォーカス）クリアラムネ」が品薄になるなど、機能性を打ち出した商品も好調だ。1996年の発売から30年、これまでに展開されたフレーバーは350種類以上にのぼるが、中には思わぬ苦戦を強いられた商品もあったという。市場で何が明暗を分けるのか。発売元のアサヒグループ食品に聞いた。【写真】ミンティア、