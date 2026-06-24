気象庁は鹿児島県で線状降水帯が発生したとして気象防災速報を発表しました。【映像】大雨の危険度（気象庁HPより）鹿児島県薩摩地方では線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いていて、土砂災害や氾濫など災害の危険度が急激に高まっています。自治体の避難情報などに注意するとともに、身の安全を確保してください。（ANNニュース）