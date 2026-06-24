アストロズ戦の7回、右前打を放つブルージェイズ・岡本＝トロント（ロイター＝共同）【トロント共同】米大リーグは23日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのアストロズ戦に「4番・三塁」で出場し、4打数3安打3打点だった。チームは延長十一回、7―9で敗れた。ドジャースの大谷はツインズ戦に「1番・指名打者」で出場。メッツの千賀は今季初勝利を懸けカブス戦に先発し、二回に5点を失った。カブスの鈴木は「4番