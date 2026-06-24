気象庁は鹿児島県いちき串木野市に「レベル4大雨危険警報」を発表しました。【映像】大雨の危険度（気象庁HPより）低い土地の浸水や河川が氾濫する危険が高まっていて、厳重な警戒が必要です。また、いちき串木野市と薩摩川内市、霧島市、姶良市、さつま町には「レベル4土砂災害危険警報」が発表されていて、命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっています。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる