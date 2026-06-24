イングランド―ガーナ後半、決定機を逃し、ぼうぜんとするイングランドのケーン＝ボストン（共同）イングランドは開始直後からピッチを広く使ってボールを保持し、終始主導権を握って進めたが1点が遠かった。攻撃の選手を入れ替えた後半もゴール前を固める相手守備を崩せず、エースのケーンも数少ない好機をものにできなかった。ガーナは球際の争いで互角に渡り合い、時折スピードを生かした攻撃を見せたが、ゴールは奪えなか