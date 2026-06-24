国連の調査委員会は23日、イスラエル軍によるガザ地区への侵攻について、最新の調査報告を発表し、「子どもたちを意図的に標的にしている」と指摘しました。報告書によりますと、イスラエル軍がガザ地区への侵攻を開始した2023年10月からの2年間で、2万人以上の子どもが死亡し、4万人以上が負傷したということです。これはパレスチナ自治区全体の死者の約3割にのぼり、過去の紛争と比べても極めて高い割合だと分析しています。調査