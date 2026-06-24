乃木坂46は24日に公式サイトを更新。メンバーの長嶋凛桜（19）が同日および25日の「真夏の全国ツアー2026」神奈川公演を欠席すると発表した。足のケガのため。グループ公式サイトで「6月24日(水)・25日(木)に横浜アリーナにて開催する『真夏の全国ツアー2026』神奈川公演に出演予定の長嶋凛桜ですが、足の怪我に伴い、大事を取って休演させていただくこととなりました」と報告。「楽しみにされていたお客様におかれましては