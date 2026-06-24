気象庁は、鹿児島県に線状降水帯直前予測に関する気象防災速報を発表しました。【映像】九州地方付近の1時間の降水量（気象庁HPより）鹿児島県薩摩地方では今後3時間以内に線状降水帯が発生し、土砂災害や氾濫などで周囲の状況が一変して避難が困難になる恐れがあります。周囲の状況を確認するとともに、自治体の避難情報などに注意してください。（ANNニュース）