サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＬ組第２戦で、ＦＩＦＡランキング４位のイングランドが同６４位のガーナに０―０で引き分けた。イングランドは１７日（同１８日）の初戦で、前回カタール大会３位のクロアチアを４―２で撃破。初戦２ゴールで１８年ロシア大会得点王のＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）は不発に終わった。地元開催だった１９６６年以来６０年ぶりのＶへ、エースの復活がカギとなりそうだ。この日のス